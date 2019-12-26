الأحساء 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأعلنت جمعية الكشافة العربية السعودية، فوز الكلية التقنية بالأحساء بالمستوى الفضي في المشروع الكشفي الوطني للاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة لعام 1441هـ - 2019م بشعار " أنا الوطن" ، الذي يهدف إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني في نفوس الكشافة والمجتمع.وأكد عميد الكلية سعد بن عبدالرحمن اليمني, حرص الكلية للمشاركة في المناسبات الوطنية التي تهدف لتعميق مشاعر الحب والولاء للوطن وقيادته الرشيدة وترجمتها إلى مبادرات عملية للإسهام في التنمية الوطنية المستدامة في المجالات كافة، مشيراً إلى الدعم الكبير والتوجيهات المستمرة من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ونائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني ، والإدارة العامة لأنشطة المتدربين – النشاط الكشفي بالمؤسسة .من جانبه أشار وكيل الكلية لشؤون المتدربين غازي بن صالح العيد, إلى أنه جرى الاستعداد المبكر لتنفيذ المشروع الذي يعد واجب وطني وتقديم نماذج عملية لأنشطة التربية الوطنية من خلال فريق الكشافة بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني ، وتعزيز التلاحم والترابط بين مختلف فئات المجتمع.من جهته أفاد مشرف النشاط الكشفي بالكلية القائد الدولي محمد بن صالح المحيفيظ, أن عدد المشاركين في المشروع وصل إلى 54 مشاركاً من عشيرة الجوالة والقادة والمساندين، واستمرت 3 أيام.فيما أوضح مفوض خدمة وتنمية المجتمع القائد الدولي وليد بن محمد الشويهين, أن مشاركة الكلية في المشروع جاءت في ست مبادرات ، ففي فعاليات التنمية الوطنية تم زيارة المصابين أبطال الحد الجنوبي في مستشفى الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني ، وكذلك عقد حوارات مفتوحة مع الجوالة والقادة عن المناسبة ، وتوقيع وثيقة حب وولاء كدور عملي للكشافة تجاه وطنهم ، وكذلك تكريم المتميزين من الجوالة ، أما في فعاليات الخدمة العامة تم تنفيذ برنامج حماية البيئة وخدمتها داخل الكلية ، وفي فعاليات الزيارات تم زيارة المعالم الأثرية والتاريخية بالأحساء مثل بيت البيعة وقصر إبراهيم الأثري والمدرسة الأميرية ، كما تم تنفيذ عروض المواهب الكشفية من خلال الأهازيج والأناشيد الكشفية في حب الوطن ، وكذلك فعاليات التقاليد الكشفية ومنها رفع العلم السعودي في الساحة الرئيسية للكلية وطابور العرض، و أعمال الريادة.// انتهى //19:42ت م0176