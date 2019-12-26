الرياض 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأكد المدير الفني لنادي الشباب لكرة القدم لويس غارسيا أن فريقه سيلعب مباراة مهمة وقوية بعد غد السبت أمام فريق الأهلي الذي لديه لاعبين مميزين، مشيرا إلى أن المباراة ستكون جميلة ومثيرة، وتعني لنا الكثير .جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الذي أكد من خلاله أن الفوز في المباراة الماضية أمام الشرطة العراقي في بطولة كأس محمد السادس لأندية الأبطال بنتيجة كبيرة سيكون حافزًا لفريقه لتقديم مستوى مميز، كما سنواصل الانتصارات ،رغم أنه لدى الفريق قرابة 8 غيابات، ما بين لاعبين مصابين وإيقافات، وآخرين لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبي .وأضاف: أن معنويات اللاعبين مرتفعة، وسيقدمون أداءً كبيرًا يرضي الجماهير الشبابية ، وتحقيق نقاط المباراة لنهديها إلى الجماهير الشبابية ،مؤكدا أنه يسعى إلى بناء هوية مميزة للفريق، وذلك من خلال العمل الجاد .وقال المدرب لويس غارسيا : إن لاعب نادي الشباب تركي العمار لديه إمكانيات مميزة، وسيكون مستقبل الكرة السعودية، وهو يستحق المشاركة مع الفريق بشكل أساسي لأنه لاعب واعد، كما ستكون له كلمة مع فريق الشباب إذا استمر في تقديم مستوياته المميزة .من جهته قال لاعب نادي الشباب تركي العمار : إن المباراة ستكون قوية ، وسنعمل على تقديم مستوى يليق بسمعة نادي الشباب، وبإذن الله يكون الفوز حليفنا ، مشيرا إلى أن انتصار فريقه في المباراة الماضية بنتيجة كبيرة سيكون دافعًا كبيرًا للفوز بنقاط مباراة أمام الأهلي ،أملا تقديم مستوى يرضي محبي الشباب، وأن نستعيد نغمة الانتصارات في الدوري.// انتهى //19:43ت م0177