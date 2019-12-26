القاهرة 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن انزعاجه من حالة التصعيد الخطير التي تشهدها الساحة الليبية حالياً التي من شأنها أن تسهم في إذكاء الأوضاع العسكرية والأمنية على الأرض خاصة حول العاصمة طرابلس، وتعقيد الجهود العربية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة الليبية.ودعا أبو الغيط في بيان اليوم كافة الأطراف الليبية للخفض الفوري للتصعيد والانخراط بحسن نية في الجهود التي يرعاها المبعوث الأممي غسان سلامة لوضع حد للعمليات العسكرية القائمة والتوصل إلى ترتيبات متفق عليها لوقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي الذي يفضي إلى توحيد المؤسسات الليبية وإزالة التهديد الذي تمثله الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة وتمهيد الأرضية السياسية والقانونية والدستورية لتنظيم الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي.وأكد رفض جامعة الدول العربية لكافة أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية، معتبراً أن هذه التدخلات لن تفضي إلا إلى إطالة أمد الصراع وزيادة معاناة الشعب الليبي وتعقيد الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الذي يجب أن يكون ليبياً خالصاً وتحت رعاية الأمم المتحدة.وشدد أبو الغيط على التزام الجامعة العربية بمواصلة جهودها وفق قرارات مجلس الجامعة في سبيل تسوية الأزمة الليبية، وكذا توحيد صفوف المجتمع الدولي لمرافقة الأطراف الليبية في هذه المسيرة بما في ذلك عبر استكمال وإنجاح عملية برلين التي تشارك فيها الجامعة.//انتهى//20:32ت م0181