الرياض 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية لتكريمه للاتحادات الرياضية الفائزة بالتطوير الرياضي والاتحادات الفائزة بأفضل استضافة رياضية لهذا العام، وتكريم الفائزات بجائزة التميز برياضة المرأة خلال الاجتماع الـ 23 للجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية الذي عقدت أمس .وأكد المسعد أن التكريم يعزز التنافس في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والاستمرار في إنجازات الاتحادات الرياضية على المستوى الداخلي والخارجي الذي يعكس الدعم الكبير الذي تولية الدولة لقطاع الرياضة.يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة السلة فاز بالجائزة الأولمبية السعودية كأفضل استضافة رياضية لعام 2019 من حيث الإبداع والشعبية والتنظيم والجودة والتغطية الإعلامية وذلك عن تنظيم الجولة العالمية 3x3 في جدة .// انتهى //20:35ت م0182