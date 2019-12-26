باريس 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأعلنت السلطات الفرنسية والبريطانية اليوم اعتراض عدد من القوارب وعلى متنها 71 مهاجرًا في القنال الإنكليزي ونُقل بعضهم إلى المستشفى لإصابتهم بهبوط في درجة حرارة الجسم.وتلقى رجال الإنقاذ البحري في فرنسا تنبيهًا في ساعات الصباح الباكر بوجود قارب ينقل 14 مهاجرًا بحاجة إلى إغاثة.وقال مسؤولون في المنطقة إن المهاجرين كانوا يعانون من انخفاض درجة حرارة الجسم عند العثور عليهم ونُقلوا إلى مستشفى في بولون-سور-مير في شمال فرنسا، لينضموا إلى ثمانية آخرين أدخلوا إلى المستشفى قبل فترة قصيرة.وقالت السلطات البريطانية إنها أنقذت 49 شخصًا بينهم قاصر في أربعة قوارب أخرى خلال الليل.// انتهى //21:00ت م0183