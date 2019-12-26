الرياض 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسيخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا غدًا الجمعة مباراته الودية الأولى بمعسكره الإعدادي بماليزيا ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).ويلاقي "الأخضر" منتخب الأردن في الرابعة مساءً بتوقيت ماليزيا (الحادية عشر صباحًا بتوقيت المملكة)، على ملعب شاه علم بمدينة كوالالمبور.ميدانيًا أدى لاعبو المنتخب السعودي مساء اليوم حصتهم التدريبية على ملعب شاه علم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، الذي عمد إلى تطبيق مناورة تكتيكية دفاعية على كامل مساحة الملعب.من جهة أخرى واصل لاعب خط الوسط أيمن الخليف برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي للمنتخب.يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان وسوريا وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل.// انتهى //21:01ت م0184