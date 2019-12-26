نيامي 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأفادت وزارة الداخلية النيجرية بأن 14 جنديا قتلوا الليلة الماضية في هجوم شنه إرهابيون مدججون بالسلاح في منطقة تيلابيري في غرب النيجر.وقال بيان نشرته اليوم الوزارة: إن قافلة من رجال الدرك وعناصر الحرس الوطني النيجري الذين كانوا يرافقون فرق التسجيل في الانتخابات في بلدية سانام (دائرة أبالا) تعرضت لكمين من قبل إرهابيين مدججين بالسلاح، مضيفا أنه في نهاية معركة شرسة قضى سبعة من رجال الدرك وسبعة من الحرس.// انتهى //21:02ت م0185