الرياض 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسواصل فريق الرائد انتصاراته وتغلب على ضيفه العدالة بهدف دون رد اليوم في افتتاح منافسات الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أرنود جوم في الدقيقة 17 من رأسية متقنة ليقود فريقه لتحقيق الفوز الرابع على التوالي، وشهدت المباراة إهدار لاعب العدالة كارلوس أندريا لركلة جزاء تصدى لها حارس الرائد عزالدين دوخة في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.وبتلك النتيجة رفع الرائد رصيده لـ 23 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا فيما توقف رصيد العدالة عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.// انتهى //21:12ت م0186