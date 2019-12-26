نيويورك 29 ربيع الآخر1441هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 واسسجل سوق الأسهم الأميركية مستويات قياسية مرتفعة جديدة اليوم الخميس، ليتجه المؤشر القياسي صوب أفضل آداء سنوي له منذ 2013م، بفضل التفاؤل حيال اتفاق تجارة وشيك بين الولايات المتحدة والصين.وافتتح ستاندرد اند بورز مرتفعا بـ 3.82 نقاط بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 3227.20 نقطة، فيما زاد ناسداك 17.33 نقطة أو 0.19 بالمئة مسجلا 8970.21 نقطة.وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 24.01 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 28539.46 نقطة.// انتهى //21:34ت م0189