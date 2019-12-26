الصياهد 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واستعد المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ليست بالشيء السهل، فالمنافسة المحتدمة، ومقارعة "المنقيات" المختارة بعناية فائقة، تتطلَّب من مالك الإبل تحضيرًا كبيرًا، قد يمتد إلى سنوات من أجل المشاركة في نسخ المهرجان، الذي يُقام سنويًّا في الصياهد الجنوبية للعاصمة الرياض.من هنا في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، التقينا مدير مزايين الإبل في الكويت سابقًا سعد ناصر ملفي، الذي تحدث عن تحضيرات ملاك الإبل قبل المشاركة في المهرجانات الكبرى، حيث قال: إنَّ الاستعدادات تبدأ بعد انتهاء كل نسخة، حين يهرول مالك الإبل للبحث عن "الضراب" للإبل التي يملكها من "فحل" مشهور، وصاحب نسل معروف، كما يقوم بالاهتمام بالأعلاف ونوعيتها، والفيتامينات التي تقدم للإبل.وأضاف المدير السابق للمزاين في الكويت: أنَّ مالك الإبل الذي ينوي المنافسة في المسابقة دائمًا ما تجده يهتم كثيرًاً بمكان الرعي، ويتحمَّل عناء السفر بين منطقة لأخرى ، للبحث عن الأماكن التي يوجد بها العشب الجيد لأجل الإبل، كما يهتم ملاك الإبل بالمشر الطيب، ويفضل الدق، وأيضًاً بالرحول المطواع للمزاين"، ذاهبًا إلى أنَّ ملاك الإبل يقومون كل ثلاثة أشهر بحلاقه الإبل، وغسلها، مع وضع "الأجلة" للحفاظ على الوبر .// انتهى //22:00ت م0191