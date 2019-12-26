مكة المكرمة ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤١هٰـ الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩م واسشارك مجمع وزارة المالية بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة اليوم بفعاليات البرامج الوقائية بإدارة الصحة العامة، المشتملة على فعالية متزامنة مع اليوم العالمي للإيدز ٢٠١٩م، إذ خصص لها ركن يقدم خدماته للمراجعين ومنسوبي المجمع، وفعالية أخرى قدمت عبر ركنٍ خصص لتقديم التوعية والخدمة الطبية فيما يتعلق التهاب الكبدي "سي" وركن للتحصينات التي تمن خلال عيادة المشورة والفحص الطوعي للإيدز، المتخذة من أمام بوابة المجمع موقعاً لها، لتقديم الخدمات الصحية والتوعوية لمراجعي المجمع، إلى جانب الركن الداخلي للعيادة.من جهة أخرى أوضح مدير عام مكتب وزارة المالية المهندس منصور بن أحمد العمري أن الفعالية تأتي في إطار تفعيل اليوم العالمي للإيدز من خلال الفعاليات التوعوية للتعريف بالمرض، وسبل الوقاية منه, مشيراً إلى مشاركة عدد من استشاري طب الأسرة والمجتمع في تلك الفعاليات.من جهتها أوضحت مسؤولة العيادة المتنقلة أشواق قواص أهمية التوعية بمرض الإيدز وكيفية انتقاله وطرق الوقاية منه والعلاج بالنسبة للمصابين وكذلك العلاج للنساء الحوامل وكيفية التعايش مع المصابين بالمرض.بعد ذلك كرم مدير عام مكتب وزارة المالية بمكة المكرمة المهندس منصور العمري المشاركين في الفعالية.// انتهى //22:05ت م0193