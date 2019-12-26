الرياض 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسانتهت مباراة الحزم والهلال بالتعادل الإيجابي 1-1 التي جرت بينهما اليوم الخميس لحساب الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وافتتح اللاعب منصور حمزي النتيجة للحزم في الدقيقة 53 بعد تسديدة اصطدمت بلاعب الهلال محمد كنو لتغير طريقها نحو الشباك، قبل أن يتعادل جيوفينكو للهلال في الدقيقة 90 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.وبتلك النتيجة رفع الحزم رصيده لـ 15 نقطة في المركز الحادي عشر فيما ارتفع رصيد الهلال إلى 21 نقطة في المركز الخامس وله مباراتان مؤجلتان.//انتهى //23:39ت م0196