عرعر 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسسيّرت جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، رحلة لآداء مناسك العمرة استفاد منها 50 معتمراً ووافداً منهم خمسة معتمرين حديثي الإسلام.وأوضحت الجمعية أن الرحلة رافقها مجموعة من الدعاة لمختلف الجنسيات قائمون على دعوة الجاليات، حيث يُقدَّم للمسلم الجديد فور إسلامه برنامجاً مخصَّصاً لتعريفه بالدين الإسلامي، ومن ضمنها أداء مناسك العمرة، وتتكفَّل الجمعية بكافة احتياجات ومتطلَّبات المسلم الجديد لأداء نسكه من مواصلات وسكن وغذاء ولباس الإحرام خلال هذه الرحلة والتي تضمن برنامج العمرة دروساً تعليمية وكلمات وعظية يقدِّمها الدعاة في الطريق إلى مكة والعودة منها، يتخلَّلها مسابقات وجوائز، إضافة إلى شرح صفة العمرة.من جانبه، أبدى المعتمرون سعادتهم البالغة بالمشاركة في هذه الرحلات وألسنتهم تلهج بالدعاء لمن كان سبباً في تيسير رحلتهم لأداء مناسك العمرة.// انتهى //23:41ت م0197