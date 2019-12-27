الجزائر 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأوقفت وحدات مشتركة من الجيش وحرس السواحل والأمن الجزائري في عمليات مختلفة 162 شخصًا، بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين، بالعديد من المدن الجزائرية.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن عناصرها بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وجانت صادرت من المهربين والبالغ عددهم 73 شخصًا، 7 مركبات رباعية الدفع، وشاحنة، و 80 مولدًا كهربائيًا، و 27 مطرقة ضغط، وجهاز كشف عن المعادن، و 9 أكياس من خليط الذهب والحجارة، وأغراض أخرى.وأضاف أن وحدات من حرس السواحل بمدن وهران وعين تموشنت ومستغانم وعين قزام وغرداية أوقفوا 89 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات مختلفة، بينهم 72 كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهم وسط البحر، في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.وأشارت المصادر نفسها إلى أن عناصر من الجيش قبضت على ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بمدينتي البليدة وغليزان.// انتهى //00:03ت م0200