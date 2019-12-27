الرياض 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واستستعرض غداً الجمعة أمام لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 16 فردية من الصفر (جل - دق).وتعود ملكية الفرديات إلى 6 متسابقين مما يعني أن المنافسة ستكون في أوجها، ويبرز اسم الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس كأكبر مشارك في سباق الغد بعدد 9 فرديات، بمعدل 3 فرديات في "الجل" و 6 فرديات في "الدق".وضمت أسماء الملاك المشاركين في الصفر بفئتيه "جل/ دق" كالتالي :- المشاركين في فئة فردي "جل" لون صفر:1- الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس (3 فرديات)2- اهلال عايض دغيثر العتيبي (4 فرديات)3- علوش ضيدان شافي العجمي- المشاركين في فئة فردي "دق" لون صفر:1- الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس (6 فرديات)2- قعيد مرزوق صويمل المطيري3- تركي محمد تركي السبيعيإلى ذلك أعلن اليوم عن الملاك المتأهلين في فردي الشقح (جل - دق)، التي ستعرض بعد غدٍ السبت، حيث جاءت قائمة الملاك المتأهلين في فئة الفردي (الشقح) كالتالي :الملاك المتأهلين اليوم في فئة الفردي (جل/ شقح)1- بداح مناحي مقعد الدوسري (فرديتان)2- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى3- ناصر فتيسان بداح السبيعي4- هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري (3 فرديات)5- مجعد فهد محمد الدوسري- وفي فئة الفردي (دق/ شقح) جاء الملاك المتأهلين اليوم:1- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى (فرديتان)2- بندر فهاد جخدب السعدي3- هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري (فرديتان)4- مجعد فهد محمد الدوسري5- عبدالله عبدالمحسن عبدالكريم التويجري6- محبوب ناصر محبوب المسردي القحطاني// انتهى //00:11ت م0201