رام الله 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأكدت الرئاسة الفلسطينية أن مدينة القدس والحفاظ على هويتها العربية الفلسطينية خيار وطني، لا مساومة عليه.و قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن دعوة البعض لإجراء الانتخابات بمعزل عن إجرائها داخل مدينة القدس، هي محاولة للالتفاف على أحد الثوابت الفلسطينية المقدسة لدى الشعب الفلسطيني، وتساوق خطير مع الاحتلال الذي يحاول تهويد المدينة المقدسة.وأشار أبو ردينة، الى أن موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية بأنه لا انتخابات دون القدس مهما كانت الضغوطات، ولن يُعطى الاحتلال فرصة فرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدا استمرار المساعي مع الجهات الدولية للضغط على إسرائيل للموافقة على مشاركة الفلسطينيين في القدس في هذه الانتخابات ترشحاً وانتخابا.// انتهى //00:27ت م0205