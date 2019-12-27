الجزائر 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسترأس الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن في بلاده لدراسة الأوضاع في منطقة المغرب العربي والساحل الصحراوي.وأفاد بيان رئاسي جزائري بأن الاجتماع قرر اتخاذ جملة من التدابير لحماية الحدود الجزائرية وإعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي, خاصة فيما يتعلق بالملفين الليبي والمالي, وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي افريقيا.وأضاف البيان أن الرئيس تبون قرر عقد اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية وكلما اقتضى الوضع ذلك لبحث التطورات في المنطقة.//انتهى//00:58ت م0206