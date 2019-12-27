حائل 29 ربيع الآخر 1441ه الموافق 26 ديسمبر 2019م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بقصر أجا مساء اليوم أبطال حائل للراليات والحاصلين على المراكز الأولى في بطولة السعودية للراليات الصحراوية لعام 2019 في فئة T3T2T1N التي اقيمت من عدة جولات في المملكة (رالي عسير، رالي القصيم، رالي العلا نيوم، رالي الرياض، ورالي الشرقية) .وفي بداية اللقاء تحدث سموه عن ماتشهده رياضة السيارات من دعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومتابعة سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة وسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية واهتمام وحرص سمو أمير المنطقة بمواصلة أبطال الراليات تميزهم في مختلف الراليات داخل الوطن وخارجه .وأعرب نائب أمير منطقة حائل عن تهنئته للجميع متمنياً لهم المزيد من التوفيق ونيل أفضل المراكز في السباقات القادمة .من جهته أوضح بطل رالي حائل 2017 الكابتن فارس المشناء نبذة عن بطولة السعودية وقال إنها إضافة لرياضة المحركات، وهذا دليل على اهتمام حكومتنا الرشيدة في الرياضة عامة ورياضة السيارات ، وشكر بطل رالي حائل نيابة عن زملائه سمو نائب أمير منطقة حائل على الدعم المستمر واستقبالهم وتهنئتهم على ماحققوه من مراكز في بطولة السعودية للراليات الصحراوية .// انتهى //01:35ت م0207