نيويورك 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة اليوم.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 94ر105 نقطة، أو4ر0% ، ليصل إلى 39ر28621 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 53ر16 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 91ر3239 نقطة.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 51ر69 نقطة ، أو 8ر0% ، ليصل إلى 39ر9022 نقطة.// انتهى //02:00ت م0209