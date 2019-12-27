اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الجمعة 1441/5/1 هـ الموافق 2019/12/27 م واس
نيويورك 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة اليوم.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 94ر105 نقطة، أو4ر0% ، ليصل إلى 39ر28621 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 53ر16 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 91ر3239 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 51ر69 نقطة ، أو 8ر0% ، ليصل إلى 39ر9022 نقطة.
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