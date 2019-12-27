ينبع 29 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسدشنت الهيئة الملكية بينبع اليوم خدمة جديدة لفئات محددة من مراجعي المركز الطبي بينبع الصناعية، أطلق عليها اسم " بطاقة أولوية "، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، وتمنح البطاقة لحاملها العديد من التسهيلات في تلقي الخدمة الصحية في جميع أقسام ومرافق المركز الطبي دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة.وأوضح مدير برنامج الخدمات الصحية رأفت بن عبدالعزيز أدريس، أن البطاقة جاءت بهدف تسهيل الإجراءات المقدمة داخل بعض العيادات والأقسام، والحصول على الأولوية في الخدمة وتقليل مدة الانتظار، وسحب العينات وعمل الأشعة وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية وتقديم كافة الخدمات مباشرة دون الحاجة إلى الانتظار، إضافة إلى الحصول على موعد بالعيادات الخارجية خلال أسبوع، و التنويم في غرفة مفردة حسب الإمكانية، مبينًا أنه يمكن الحصول على البطاقة من خلال التواصل مع إدارة علاقات المرضى بالمركز الطبي، مشيرا إلى أن الفئات المستهدفة هم كبار السن فوق 65 سنة، وذوي الإعاقة، ومرضى الفشل الكلوي، ومرضى الرعاية المنزلية، ومرضى الأورام.ويأتي تدشين هذه الخدمة الجديدة إيمانا من الهيئة الملكية بينبع ممثلة في برنامج الخدمات الصحية بتقديم أفضل الخدمات للمرضى وخصوصا بعض الفئات والتي تتطلب حالتهم الصحية والاجتماعية مساعدتهم في الحصول على الخدمة الصحية بكل يسر وسهولة.// انتهى //02:47ت م0210