أبها 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس الموافق ١٤٤١/٤/٢٩هـ عن قيام مجموعة بالاعتداء على مواطن وتصوير ذلك ونشره، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم ، وهم مواطنان ومقيم في العقد الثاني من العمر حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.// انتهى //02:50ت م0211