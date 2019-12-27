عام / شرطة عسير تلقي القبض على مواطنين ومقيم اعتدوا على مواطن وتصويره ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي
الجمعة 1441/5/1 هـ الموافق 2019/12/27 م واس
أبها 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس
صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس الموافق ١٤٤١/٤/٢٩هـ عن قيام مجموعة بالاعتداء على مواطن وتصوير ذلك ونشره، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم ، وهم مواطنان ومقيم في العقد الثاني من العمر حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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