نواكشوط 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأختطف 13 تاجرًا موريتانيًا خلال الساعات الماضية، من مناجم على الحدود الليبية التشادية.وأفادت مصادر محلية أن تسعة موريتانيين اختطفوا البارحة على دفعات من المناجم، قبل أن يختطف أربعة آخرون اليوم ، موضحة أن سيارة مظللة النوافذ وصلت إلى أحد المناجم بمنطقة "جال كلجه" الليبية لاختطاف الدفعة الأولى لتعود في وقت لاحق لاختطاف أي موريتاني تتعرف عليه.ويعمل الموريتانيون الـ 13 المختطفون في مجال تجارة المواد الغذائية في المنطقة المنجمية.// انتهى //03:16ت م0213