جيبوتي 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسوقعت جمهورية جيبوتي والاتحاد الأوروبي اتفاقية لتمويل مشروعين بقيمة 8 ملايين يورو.وسيخصص هذا المبلغ الذي تم التوقيع عليه بجيبوتي لتمويل مشروع لإصلاح وتطوير جهاز القضاء، فيما يُعنى الثاني بدعم جهود الحكومة الجيبوتية الرامية لمساعدة الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص عمل، وتمويل المشاريع الخاصة بهم.وأفاد الوزير الجيبوتي في الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة إلياس موسي دواله في تصريح صحفي بعد التوقيع أن هذا التمويل سيساهم في دعم جهود الحكومة والهادفة إلى تطوير قطاع العدالة والارتقاء بأوضاع الشباب والاستجابة لتطلعاتهم.// انتهى //03:46ت م0214