باريس 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأدانت فرنسا اليوم سلسلة الهجمات الإرهابية التي وقعت قبل يومين في بوركينا فاسو مخلّفة عددا كبيرا من القتلى معظمهم من النساء.وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنها تدين هذه الهجمات بقوة، مشيرة إلى عمليتين إرهابيتين في منطقتي أربيندا و هاليل.وأعربت الوزارة في البيان عن وقوف فرنسا إلى جانب بوركينا فاسو في حربها ضد إرهاب الجماعات المتطرفة.// انتهى //04:12ت م0216