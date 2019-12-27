الرياض 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمير الرياض للمحافظين والوكلاء: آراؤكم ومقترحاتكم محل الاهتمامأمير تبوك يطلع على تقرير أنشطة وبرامج جمعية رعاية الأيتامسعود بن نايف يستقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة ويدشّن «المسعف»فيصل بن مشعل يدعو إلى تهيئة البيئة الدراسية المناسبة للطلابأمير حائل يشهد حفل مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعوقينفريق تقييم الحوادث ينظر باحتمالية وجود خسائر عرضية بإحدى العملياتالـسـودان يـكـرم سـفـيــر خادم الحرمين لجهوده في دعم العلاقاتسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين يطّلع على أنشطة جامعة الخليج«التعاون الإسلامي» تشيد بالقضاء السعودي وترفض التدخل في شؤون الدول الأعضاءرئيس وزراء باكستان يبحث مع وزير الخارجية التطورات الإقليميةتوصيات شوريّة لتخصيص الإسعاف الجوي.. والتوسع في نقل موتى الطرق السريعةالكسوف الحلقي للشمس ظاهرة فلكية نادرة شهدتها سماء المملكةديوان المظالم يستطلع آراء المستفيدين من خدماته الإلكترونيةقرار الميليشيا بمنع تداول العملة الجديدة يفصل اليمن اقتصادياًسورية: مصرع خمسة من ميليشيات تابعة لإيرانالعراق: الشارع يرفض «مرشحي إيران»أردوغان يتمسك بالتدخل في ليبيا.. ورفض روسيحمدوك: السودان قدم للعالم نموذجاً للتوافق الوطني«الأوروبي» يحدد أهدافه مع بريطانيا بعد بريكست// يتبع //06:01ت م0003