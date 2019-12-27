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الجمعة 1441/5/1 هـ الموافق 2019/12/27 م واس
الرياض 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمير الرياض للمحافظين والوكلاء: آراؤكم ومقترحاتكم محل الاهتمام
أمير تبوك يطلع على تقرير أنشطة وبرامج جمعية رعاية الأيتام
سعود بن نايف يستقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة ويدشّن «المسعف»
فيصل بن مشعل يدعو إلى تهيئة البيئة الدراسية المناسبة للطلاب
أمير حائل يشهد حفل مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعوقين
فريق تقييم الحوادث ينظر باحتمالية وجود خسائر عرضية بإحدى العمليات
الـسـودان يـكـرم سـفـيــر خادم الحرمين لجهوده في دعم العلاقات
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين يطّلع على أنشطة جامعة الخليج
«التعاون الإسلامي» تشيد بالقضاء السعودي وترفض التدخل في شؤون الدول الأعضاء
رئيس وزراء باكستان يبحث مع وزير الخارجية التطورات الإقليمية
توصيات شوريّة لتخصيص الإسعاف الجوي.. والتوسع في نقل موتى الطرق السريعة
الكسوف الحلقي للشمس ظاهرة فلكية نادرة شهدتها سماء المملكة
ديوان المظالم يستطلع آراء المستفيدين من خدماته الإلكترونية
قرار الميليشيا بمنع تداول العملة الجديدة يفصل اليمن اقتصادياً
سورية: مصرع خمسة من ميليشيات تابعة لإيران
العراق: الشارع يرفض «مرشحي إيران»
أردوغان يتمسك بالتدخل في ليبيا.. ورفض روسي
حمدوك: السودان قدم للعالم نموذجاً للتوافق الوطني
«الأوروبي» يحدد أهدافه مع بريطانيا بعد بريكست
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