وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة.. والقبضة الحديدية ) : الـعملـيات الاستباقية لاحتواء الإرهاب بالمملـكة تحولت إلـى إجراءات نوعية متقدمة لمكافحة تلك الآفة واستئصالها، وقد تكررت واحدة منها بحي العنود شمال حاضرة الـدمام. حيث تم تطبيقها، وأسفر الاحتواء عن مقتل اثنين من الإرهابيين في وقت لـم يشعر فيه سكان الحي بهذه العملية الـناجحة، الـتي تضاف بكل اعتزاز إلـى سائر الـعملـيات الـسابقة لمحاصرة ظاهرة الإرهاب واحتوائها، والـتخلـص من الإرهابيين عن طريق تلك العمليات الدقيقة، التي يتم بمقتضاها ملاحقة الإرهابيين والتعرف على أماكن تواجدهم، ثم تطبيق عملية المباغتة للقبض عليهم واستخدام إطلاق النار، إن دعت الحاجة كما هو الحال في العملية الأخيرة بذلك الحي.وبينت : تلك العملية الناجحة تؤكد من جديد على أن القيادة الـرشيدة آخذة في تطبيق سياسة الـقبضة الحديدية الـضاربة ضد أولـئك المارقين والخارجين عن الـقانون، وإنها ماضية قدما في استخدامها لتلك القبضة حفظا لسلامة الأرواح والممتلكات، لتغدو هذه البلاد المعطاءة منذ تأسيسها على يد - المغفور له باذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وحتى العهد الميمون الحاضر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولـي عهده الأمين - حفظهما الله- واحة للأمن والأمان.وقد تحولت الحالة الأمنية بالفعل مع مرور الزمن إلى علامة فارقة ومميزة عرفت بها المملكة بين شعوب العالم.واسترسلت : ولا شك أن القبضة الضاربة التي مازالت تستخدم في هذه البلاد المطمئنة الآمنة تشكل أهم عنصر من عناصر التنمية والبناء والنهضة، فلا يمكن أن تقوم قائمة لأي مجتمع بشري وأرضه تغلي كالمرجل بالجريمة والإرهاب، وبالتالي فإن الخطوات التنموية لأي شعب لا يمكن أن تتحقق على أرض الـواقع مع انتشار الإرهاب بكل صوره ومسمياته وأهدافه المدمرة والشريرة، فالنهضة لا بد أن تقترن بالأمن لتحقيق ما تصبو إلـيه الـقيادة، وهذا ما يحدث بفضل الله في هذا الوطن المعطاء.// يتبع //06:02ت م0006