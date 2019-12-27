وأفادت صحيفة "الاقتصادية " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المنشآت الصغيرة والقدرة على التوظيف ) : كثيرا ما تخطئ الدول في معالجة مشكلة البطالة إذا كانت تفسر العمل فقط بأنه الوظيفة العامة أو حتى في شركة كبرى، البطالة تعني عدم القدرة على إيجاد فرصة للعمل الذي يدر دخلا منتظما، هنا لم تأت كلمة العمل لتتجاوز مدلول الوظيفة فقط، بل تعني كل المهام والأعمال التي تنتج دخلا، وهنا لا فرق بين أن تكون تعمل في وظيفة عامة أو شركة كبرى أو متوسطة أو صغيرة، المهم هو القدرة على إنتاج الدخل المنتظم، كثير من الناس حول العالم يعد العمل في منشأة صغيرة نوعا من البطالة، ذلك أنه لا ينظر إليه كمستدام.وتابعت : وهنا مشكلة أساسية في ثقافة العمل، هناك كثير من البشر حول الكرة الأرضية يعيشون من دخلهم المنتظم من مؤسسات صغيرة أو حتى متناهية في الصغر، وهذا أثبتته دراسات علمية عديدة من أحدثها دراسة لمنظمة العمل الدولية بعنوان: "مسائل صغيرة .. أدلة عالمية على مساهمة العاملين لحسابهم الخاص في المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم في إيجاد فرص العمل"، حيث وجدت هذه الدراسة أن "الوحدات الاقتصادية الصغيرة" تستأثر معا بـ70 في المائة من مجموع العمالة، ما يجعلها إلى حد بعيد أهم العوامل المحركة للعمالة، كما أثبتت الدراسة العلمية أن 58 في المائة من مجموع العمالة في الدول مرتفعة الدخل توجد في وحدات اقتصادية صغيرة، في حين أن النسبة بلغت 100 في المائة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل وهذا في 99 دولة حول العالم. وهذا دليل ضمن مجموعة هائلة من الأدلة التي تراكمت حول دور المنشآت الصغيرة في التوظيف.وأضافت : لعل من اللافت للانتباه أن التوظيف لا يعني بالضرورة عدم الملكية، هنا نقطة مهمة يجب إدراكها في مجال معالجة البطالة، كثير من المجتمع يرى المواطن الذي يعمل في منشأة، وليس في قطاع عام أو شركات حكومية كبرى كأنه عاطل ينتظر فرصة للعمل بينما هو "يشغل وقته" بالعمل في مؤسسته الخاصة المتناهية في الصغر، لكن الحقيقة العلمية ترى أن مثل هذا الذي استطاع أن يجد مجالا لفتح مؤسسته الخاصة والعمل فيها وأحرز دخلا منتظما من خلالها هو خارج أرقام البطالة تماما، بل هو عضو فعال ومنتج في المجتمع، فالدراسة التي سبق الإشارة إليها ترى أن "سبعة من بين كل عشرة عمال يعملون لحسابهم الخاص أو في الأعمال التجارية الصغيرة، وهذه الحقيقة لها آثار كبيرة في السياسات والبرامج المتعلقة بإيجاد فرص العمل ونوعية الوظائف والمشاريع الناشئة وإنتاجية المؤسسات وإضفاء الصبغة الرسمية على الوظائف.// يتبع //06:02ت م0007