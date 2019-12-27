وذكرت صحيفة "البلاد " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التطور السياحي ) : ركزت رؤية المملكة 2030 على تنويع مصادر الدخل باستثمار مكامن القوة المتمثلة في العمق العربي والإسلامي والقدرات الاستثمارية الضخمة والموقع الجغرافي الاستراتيجي وما تكتنزه الأرض الطيبة من ثروات سخية إضافة إلى شعب طموح يشكل الشباب نسبته الغالبة.وبينت : وقد اهتمت الدولة بتنويع الموارد الاقتصادية بعيداً عن النفط، حيث شهد القطاع السياحي تطويراً شاملاً واستثمارات ضخمة، باعتباره محوراً رئيساً في رؤية المملكةـ، وبرزت المشاريع السياحية الكبرى مثل القدية ومشاريع البحر الأحمر والعلا وغيرها، كما تم تحديث وتطوير البنية التحتية للمواقع الأثرية التي حصل العديد منها على صفة التراث العالمي، بالإضافة إلى تنمية الخدمات وتغذية القطاع بالموارد البشرية وتطوير المهرجانات والأنشطة الترفيهية واستحداث التأشيرات السياحية لاستقبال السياح من مختلف الدول الشقيقة والصديقة.وختمت : ونتيجة لكل هذه الجهود والاستثمارات الكبيرة أصبحت المملكة وجهة سياحية عالمية مفضلة، وحقق القطاع نمواً سريعاً تماشياً مع إعلانها عن هدفها ورؤيتها في أن تصبح الدولة العربية الرائدة على مستوى العالم في عام 2030، وهذا الهدف قد صاحبه توسع في المبادرات والاستثمارات مما أدى إلى ازدهار ملموس في السياحة الداخلية، وازدياد في عدد الزوار.// انتهى //06:02ت م0008