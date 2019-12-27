طوكيو 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على تباين.وتراجع مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 95ر2 نقطة، أو ما يعادل 01ر0% ، ليصل إلى 27ر23921 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).بينما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 78ر4 نقطة، أو ما يعادل 28ر0% ، ليصل إلى 98ر1735 نقطة.// انتهى //06:14ت م0009