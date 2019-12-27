اقتصادي / تباين مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
الجمعة 1441/5/1 هـ الموافق 2019/12/27 م واس
طوكيو 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واس
أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على تباين.
وتراجع مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 95ر2 نقطة، أو ما يعادل 01ر0% ، ليصل إلى 27ر23921 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
بينما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 78ر4 نقطة، أو ما يعادل 28ر0% ، ليصل إلى 98ر1735 نقطة.
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