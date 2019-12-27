عام / مصرع 9 أشخاص بحادث سقوط طائرة في كازاخستان
الجمعة 1441/5/1 هـ الموافق 2019/12/27 م واس
الما اتا 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واس
لقي ما لا يقل عن 9 أشخاص مصرعهم بحادث سقوط طائرة كانت تقل 100 شخص قرب مدينة الما اتا في كازاخستان.
وذكرت هيئة الطيران المدني في بيان أن الطائرة كانت متجهة صوب العاصمة "نور سلطان" و لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتصطدم بسور أسمنتي ومبنى صغير.
وقالت الهيئة ومطار الما اتا إن أجهزة الطوارئ تعمل في الموقع لإخراج الناجين.
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