الما اتا 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسلقي ما لا يقل عن 9 أشخاص مصرعهم بحادث سقوط طائرة كانت تقل 100 شخص قرب مدينة الما اتا في كازاخستان.وذكرت هيئة الطيران المدني في بيان أن الطائرة كانت متجهة صوب العاصمة "نور سلطان" و لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتصطدم بسور أسمنتي ومبنى صغير.وقالت الهيئة ومطار الما اتا إن أجهزة الطوارئ تعمل في الموقع لإخراج الناجين.// انتهى //07:30ت م0011