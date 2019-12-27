الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسقام وفد جمعية الكشافة العربية السعودية، المُشارك حالياً في المخيم الكشفي الخليجي، المقام في محمية المرموم بدولة الامارات العربية المتحدة ، تحت شعار " الكشفية بيئة للتسامح "، أمس بجولة سياحية ضمن فعاليات البرنامج شملت برج خليفة، حيث اطلعوا على مدينة دبي من الأعلى بأبنيتها وأبراجها، كما قاموا بزيارة القرية العالمية إحدى أهم الوجهات السياحية والثقافية في دبي.وكان الوفد السعودي قد بدأ مشاركته بالمخيم الثلاثاء الماضي، حيث تضمنت فعاليات المخيم مجموعة من الأنشطة المتنوعة والمغامرات الكشفية والبيئية والأنشطة، التي تعزز مفاهيم حماية البيئة والحياة البرية، إضافة إلى عروض للفرق المشاركة وورش العمل ومحاضرات توعوية بيئية، وورش عمل حول الكشفية وأهداف التنمية المستدامة، وبرنامج عالم أفضل، وراديو المرموم، والذكاء الاصطناعي.من جهته أكد رئيس الوفد السعودي عبدالله النمري، أن المخيم حقق أهدافه بتنمية قدرات ومهارات المشاركين بدنياً وثقافياً، وإذكاء روح الأصالة والارتباط بالأرض، والتواصل الإيجابي مع البيئة الطبيعية من خلال حزمة متنوعة من الأنشطة المختلفة التي تم تصميمها لتعزيز مفاهيم حماية البيئة والحياة البرية والصحراوية الغنية التي تتميز بها المحمية، وعيش تجربة التعلم بالممارسة، وغرس القيم الإيجابية، واستكشاف الذات، وخوض التحديات، وتطوير القدرة على حل المشكلات.يُشار إلى أن المخيم تُنظمه مفوضية كشافة دبي بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية وجمعية كشافة الإمارات ، والمنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي- وجمعية توعية ورعاية الأحداث بالأمارات .// انتهى //09:40ت م0012