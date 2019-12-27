القاهرة 1 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على المباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وتناولت وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية خصوصًا الوضع في ليبيا وملف سد النهضة، إضافة العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.ونشرت صحف الجمعة دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوقف عن أعمال القتال التي دفعت الآلاف للنزوح في محافظة إدلب السورية.وواكبت تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى الضربات الجوية التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.وأنبأت عن رفض الرئيس العراقي برهم صالح تكليف مرشح كتلة "البناء" البرلمانية المدعوم من إيران أسعد العيداني برئاسة الحكومة، مشددًا على أنه يفضل الاستقالة على تعيين شخص سيرفضه المتظاهرون.ورصدت صحف مصر الوضع على الساحة الليبية، مبرزةً الغارات الجوية التي شنتها قوات الجيش الوطني الليبي على مدينة مصراته عقب انتهاء المهلة التي منها الجيش للمدينة لسحب مسلحيها من طرابلس وسرت.// انتهى //09:44ت م0013