القاهرة 1 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسبلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 3ر1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 5ر700 مليار جنيه.وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية، فارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي اكس 30" بنسبة 35ر0 في المئة ليسجل مستوى 95ر13884 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 02ر0 في المئة ليبلغ مستوى 65ر529 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 08ر0 في المئة ليبلغ مستوى 88ر1391 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 6 مليارات جنيه من خلال تداول 948 مليون ورقة منفذة على 66 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 6ر70 في المئة من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 4ر20 في المئة والعرب على 1ر9 في المئة بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 9ر201 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 5ر10 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.// انتهى //10:12ت م0015