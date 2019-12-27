طرابلس 1 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع العسكرية، موضحةً استمرار الاشتباكات العنيفة في محاور جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش وقوات الوفاق.ونوهت الصحف إلى دعوة الأمم المتحدة جميع أطراف الصراع في ليبيا للتركيز على التهدئة والعودة إلى الحل السياسي الذي من شأنه أن يحقق السلام للشعب الليبي.ونقلت الصحف تأكيد رئاسة الجمهورية التونسية أنّ تونس لن تقبل بأن تكون عضوًا في أيّ تحالف، وذلك ردًا على التصريحات الليبية والتركية عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتونس.// انتهى //10:18ت م0016