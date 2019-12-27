عدن 1 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسطالبت الحكومة اليمنية بتكثيف الجهود الدولية لدعم العملية الإغاثية والتعافي والتنمية في البلاد.وقال وزير الإدارة المحلية في الحكومة إن الحكومة ترحب بكافة جهود المانحين والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، مشيدًا بكافة الجهود والمهام التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي في كافة المحافظات.وفي السياق، وجه الوزير فتح بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية محافظي محافظات عدن، وأبين، والضالع، ولحج، وتعز، وحضرموت، وشبوه، وسقطرى، والمهرة، ومأرب، والجوف، والبيضاء بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي وشركائه في عملية المسح الميداني الذي سينفذه البرنامج لتسجيل المستفيدين للمساعدات الإغاثية للعام 2020م خلال الفترة من ديسمبر 2019م إلى مارس 2020م، وتسهيل مهامها في عملية المسح الميداني للمستفيدين.// انتهى //10:33ت م0017