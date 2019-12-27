بيروت 1 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بأضرار الطقس العاصف الذي يضرب حاليًا لبنان ومجمل الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بحيث هطلت كميات كبيرة من الأمطار أدت الى سيول وانجرافات أرضية وقطع للطرقات العامة في المدن الساحلية بسبب تجمع المياه وفي القرى الجبلية بسبب تهاوي الصخور الضخمة والانزلاقات الأرضية.وواصلت صحف لبنان تركيزها على تردي الأوضاع الاقتصادية الذي انعكس بشكل واضح على تراجع كبير في حركة القطاع السياحي وقدرته على تحريك العجلة الاقتصادية.وأخبرت عن إعلان الرئيس العراقي برهم صالح استعداده لتقديم استقالته وإعلانه عن رفضه تقديم مرشح التحالف لمنصب رئيس الوزراء إلى البرلمان.وتناولت صحف الجمعة دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكومات موسكو ودمشق إلى التوقف عن أعمال القتل التي دفعت الآلاف للنزوح في محافظة إدلب.// انتهى //10:36ت م0018