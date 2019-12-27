رام الله 1 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيد الرئاسة الفلسطينية أن القدس وعروبتها خيار وطني لا مساومة عليه، وكذلك خبر وصف دعوة البعض لإجراء الانتخابات بمعزل عن القدس بأنه "تساوق خطير مع الاحتلال الذي يحاول تهويد المدينة ".وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإعلان الرئيس العراقي برهم صالح استعداده لتقديم استقالته، معلنًا رفضه تقديم مرشح التحالف الموالي لإيراني لمنصب رئيس الوزراء إلى البرلمان، مما ينذر بتعميق الأزمة السياسية في البلاد.وأوردت صحف فلسطين خبر إعلان الأمم المتحدة أن أكثر من 100 ألف مدني أفغاني قتلوا أو جرحوا خلال العقد المنصرم، في وقت جددت دعواتها لإنهاء النزاع الدامي المستمر منذ 18 عامًا.ونشرت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكومات موسكو ودمشق وطهران إلى وقف العنف في محافظة إدلب.// انتهى //11:24ت م0023