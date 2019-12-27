تونس 1 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واستابعت الصحف التونسية الصادرة اليوم تطورات المشهد السياسي في تونس وسط توقعات بإعلان الحكومة خلال الساعات القادمة، ورأت انه بعيدًا عن التجاذبات والمشاورات التي شهدتها الأيام الماضية بهذا الشأن فإن قرار إعلان الحكومة كان جاهزًا وأن المفاوضات كانت تجرى لكسب مزيد من الوقت في انتظار اكتمال بعض المعطيات.وفي الملف الليبي، ألقت الضوء على إعلان موسكو أنها تعارض التدخل الخارجي في ليبيا وتدعم المساعدة في حل الأزمة، في وقت أعلنت فيه الحكومة الليبية ميدانيًا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء استهداف طيران حربي داعم لخليفة حفتر لصيدلية ومحلات تجارية بمدينة الزاوية غرب البلاد.وتناقلت صحف الجمعة، إعراب الرئيس العراقي برهم صالح عن استعداده لتقديم استقالته إلى البرلمان لأن دستور بلاده لا يمنحه الحق في رفض المرشحين لرئاسة الوزراء، مشيرةً إلى رفض برهم صالح في وقت سابق لتكليف مرشح اقترحته الكتلة البرلمانية لرئاسة الحكومة.وواصلت صحف تونس مواكبتها للاضطرابات والاحتجاجات التي تعيشها هونغ كونغ لليوم الثالث على التوالي خصوصًا داخل مراكز التسوق، للمطالبة بالديمقراطية وفتح تحقيق في الشرطة والعفو عن أكثر من ستة ألاف شخص تم اعتقالهم وإجراء انتخابات حرة لاختيار حاكم المدينة.// انتهى //12:36ت م0025