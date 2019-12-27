الرباط 1 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم بأن حجم الدين العمومي الخارجي للمغرب قد بلغ مع نهاية السنة الحالية حوالي 337 مليار درهم مغربي، مشيرةً إلى أن حجم القروض التي طلبتها الحكومة المغربية خلال السنة الحالية بلغ 11 مليار درهم، وهو أعلى مستوى منذ سنة 2014.وتوقفت الصحف عند تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى الضربات الجوية التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة فجر أمس، ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه مدينة عسقلان أثناء مهرجان انتخابي كان يحضره رئيس وزراء الاحتلال.وسلطت صحف الجمعة الضوء على التوتر في إيران بعد عودة الشارع إلى الاشتعال من جديد عقب دعوات للتظاهر تضامنًا مع ضحايا مظاهرات نوفمبر الماضي، مشيرةً إلى أن السلطات الإيرانية استبقت دعوات الاحتجاج بتعطيل خدمة الانترنت في البلاد.// انتهى //12:39ت م0026