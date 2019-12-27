إسلام آباد 1 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم بتحذير رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من تخطيط الهند لشن هجوم عسكري على باكستان.وأخبرت الصحف عن مقتل جنديين باكستانيين وثلاثة جنود هنود خلال تبادل إطلاق النار بين القوات الباكستانية والهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وعرجت إلى تأثر النشاط العام في المناطق الشمالية من باكستان بسبب تساقط الثلوج بكثافة وهبوط درجة الحرارة إلى سبع درجات تحت الصفر.وأخبرت صحف الجمعة عن إفراج حركة طالبان عن 27 رهينة لديها من أعضاء حركة السلام الشعبية الذين اختطفتهم أثناء توجههم إلى الأجزاء الغربية من أفغانستان.وأشارت صحف باكستان إلى سقوط مزيد من القتلى خلال المظاهرات الجارية في الهند ضد قانون الجنسية المثير للجدل.// انتهى //12:44ت م0027