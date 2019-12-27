واغادوغو 1 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسقٌتل سبعة جنود و 80 ارهابيًا في هجوم على مركبة للجيش في أربيندا شمال بوركينا فاسو.وأفاد بيان لهيئة أركان الجيش اليوم أن الجيش صادر نحو مئة دراجة نارية وأسلحة وكمية كبيرة من الذخائر، مؤكدًا أن المسلحين تقهقروا إزاء رد عناصر الجيش بالتنسيق مع سلاح الجو.وكان الجيش أعلن في 16 ديسمبر القبض أربعة إرهابيين في بيلهورو في شمال البلاد، ومنذ بداية نوفمبر أعلنت السُلطات الدفاعية والأمنية في بوركينا فاسو قتل مئة من المسلحين المتطرفين في عمليات عدة.// انتهى //13:03ت م0029