بيروت 1 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسنزح أكثر من 235 ألف شخص خلال نحو أسبوعين جراء التصعيد العسكري الأخير بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة اليوم تزامنًا مع تكثيف قوات نظام الأسد وروسيا وتيرة الغارات على المنطقة.وأورد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان أن هؤلاء نزحوا في الفترة الممتدة بين 12 و 25 ديسمبر، وكثيرون منهم فروا من منطقة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي التي باتت "شبه خالية" من السكان.// انتهى //13:20ت م0031