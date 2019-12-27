اسطنبول 1 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واساصطدمت سفينة بضائع بالشاطئ في مضيق البوسفور في تركيا اليوم مما دفع السُلطات لإغلاق الممر المزدحم ويمر عبر أكبر مدينة تركية.وأوضحت تقارير إعلامية تركية أنه لم ترد أي أنباء حتى الآن عن الضحايا، فيما ذكرت وكالة تريبيكا للشحن أن المضيق أغلق أمام حركة الملاحة.وكشفت بيانات رفينيتيف أيكون للشحن أن السفينة سونجا إريدم التي ترفع علم ليبيريا كانت في الطريق إلى ميناء أمبارلي في اسطنبول.// انتهى //13:36ت م0033