المدينة المنورة 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الدكتور سلطان بن محمد المطوع أمس ،وذلك بمقر الجامعة.وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل الشراكة بين جامعة طيبة وفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة، وسبل تفعيلها وتطويرها لخدمة المصلحة العامة.وثمن الدكتور المطوع لمدير الجامعة ما أبداه معاليه من استعداد للتعاون وبناء شراكات مستقبلية بين الجامعة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة.// انتهى //13:42ت م0035