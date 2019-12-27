جوهانسبورغ 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسلقي خمسة أشخاص مصرعهم في ثلاث حرائق متفرقة شبت بضاحية مدينة كيب تاون جنوب غرب جنوب إفريقيا.وأوضح مسؤول محلي في تصريحات اليوم، أنه تم إخلاء بعض المناطق كإجراء احترازي، فيما يعمل رجال الإطفاء على إخماد النيران المستعرة.يشار إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود إخماد النيران التى اندلعت بسبب ارتفاع درجات الحرارة التى تجتاح مقاطعة "كيب الغربية" منذ منتصف الشهر الجارى.// انتهى //13:56ت م0038