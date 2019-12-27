مكة المكرمة 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسأتلفت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أمس 1.5 طن من المواد الغذائية الفاسدة الغير صالحة وذلك خلال حملة مشتركة نُفذت على السوق العشوائي بحي الخالدية بمكة المكرمة، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة.وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، انه تم إتلاف المواد الغذائية "مجهولة المصدر" والغير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب سوء التخزين والحفظ، لافتاً إلى مصادرة (طن) من الخضروات والفواكه وبعض المواد الغذائية السليمة وتسليمها لجمعية حفظ النعمة الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها لتوزيعها على المستحقين.وأشار "المشيخي" إلى ضبط مجموعة من العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، من قبل المختصين بإدارة الضبط الإداري، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مشيداً بدور رجال الأمن المشاركين، وبتعاون جميع الجهات الحكومية المشاركة لضبط الأسواق العشوائية المخالفة.// انتهى //14:25ت م0040