ضمد 1 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسبدأت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيري في محافظة ضمد اليوم، تنفيذ ، مبادرة " صيانة منازل أسر الشهداء " ، بالشراكة مع المعهد الصناعي الثانوي بجازان .وبدأ اليوم الأول بجولة شملت ستة منازل في مركز الشقيري ، جرى خلالها الكشف على التمديدات الكهربائية و القواطع والسباكة وتغيير التالف منها .ويشارك في تنفيذ المبادرة التي ستنفذ على مدى اسبوعين فريق تقني من الشباب المتطوعين والمتخصصين في مجالات الكهرباء و السباكة يعملون بشكل احترافي وبأعلى معايير الأمن والسلامة في مثل هذه الأعمال.// انتهى //14:29ت م0044