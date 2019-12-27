اجتماعي / تنمية الشقيري تطلق مبادرة "صيانة منازل أسر الشهداء"
الجمعة 1441/5/1 هـ الموافق 2019/12/27 م واس
ضمد 1 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واس
بدأت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيري في محافظة ضمد اليوم، تنفيذ ، مبادرة " صيانة منازل أسر الشهداء " ، بالشراكة مع المعهد الصناعي الثانوي بجازان .
وبدأ اليوم الأول بجولة شملت ستة منازل في مركز الشقيري ، جرى خلالها الكشف على التمديدات الكهربائية و القواطع والسباكة وتغيير التالف منها .
ويشارك في تنفيذ المبادرة التي ستنفذ على مدى اسبوعين فريق تقني من الشباب المتطوعين والمتخصصين في مجالات الكهرباء و السباكة يعملون بشكل احترافي وبأعلى معايير الأمن والسلامة في مثل هذه الأعمال.
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14:29ت م
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