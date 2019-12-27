الرياض 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واساختارت كاميرا البث التلفزيوني بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم، رجلاً كبيراً في السن ليكون "نجم المدرج".وكان الرجل يتابع عرض فرديات الصفر (جل - دق)، بحب واهتمام كبيرين، قبل أن تختاره الكاميرا ليكون الفائز اليوم، وذلك قبل يوم واحد من المفاجأة الكبرى التي يعدها نادي الإبل والمتمثلة في مسابقة "القعود قعودك لاطرحته" التي رصد لها 4 قعدان سيتم توزيعهم على 4 فائزين، غداً السبت بعد الانتهاء من عروض المزاين على لجنة التحكيم.ويوزع نادي الإبل منذ انطلاقة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل جوائز يومية لـ"نجم المدرج"، حيث يأتي اختيار الفائز بالجائزة عن طريق كاميرا البث التلفزيوني المباشر، وهو ما يُعرف بـ"صيد الكاميرا"، للأكثر تفاعلاً وتشجيعًا من الجماهير الحاضرة في المدرج المخصص للجماهير؛ ليتم بعدها تسليمهم الجوائز مباشرة في المنصة المخصصة لذلك.//انتهى //14:53ت م0045