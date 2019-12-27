السيح 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واستمكن فريق بحثي في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج من إحداث طفرة جينية جديدة في إنتاج أزهار " الزعفران " تمثلت في إنتاج زهرة بتسعة مياسم من أزهار الزعفران في تطور فريد لزهرة الزعفران ، عوضاً عن المعدل الطبيعي والعالمي الذي لا يتجاوز 3 مياسم لهذا النوع من الأزهار.واطلع معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد على محصول هذا العام من أزهار الزعفران التي يشرف عليها كرسي ساره الغنيم للأبحاث بالجامعة ، واستمع إلى شرح واف من الفريق البحثي حول التطورات والطفرة الجينية لأزهار الزعفران ، بالإضافة إلى ما تحقق في الأعوام السابقة حيث سبق إنتاج أزهار بمياسم تحمل ما بين 4 - 8 مياسم بالزهرة الواحدة .ولايزال الفريق يعمل على إنتاج كورمات زعفران بها هذه الطفرة في الانتاجية من خلال تقنية زراعة الأنسجة .كما اطلع معالي مدير الجامعة على منتجات الكرسي الاخرى .وحث معاليه الباحثين على ضرورة التعاون مع الكراسي الأخرى في الجامعة وكلية الصيدلة على وجه الخصوص لتحويل بعض منتجات الكرسي إلى منتجات ذات مردود اقتصادي تحقق رؤية المملكة الطموحة وحسب الأعراف الأكاديمية المتبعة.ووجه معاليه شكره للدكتور محمود شرف الدين أستاذ كرسي ساره الغنيم للأبحاث وفريق البحث ولشركاء النجاح في هذا المشروع وهم جامعة كيوتو اليابانية ، والشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم ، ورجل الأعمال صالح بن عبدالله العسكر.// انتهى //15:10ت م0050