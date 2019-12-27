الرياض 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسأقامت الجمعية السعودية لمرضى الفصام (احتواء) حفل اختتام أنشطتها لهذا العام ٢٠١٩ مساء أمس في فندق الواحة ، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمستفيدات من الجمعية ومنسوبات الجمعيات الخيرية الأخرى.واشتمل الحفل على عدد من الفقرات والكلمات والأناشيد الوطنية والمسابقات.وأوضحت مديرة جمعية الفصام الدكتورة منال صوان أن الجمعية السعودية لمرضى الفصام تأسست كأول جمعية في المملكة والوطن العربي تُعنى بمرضى الفصام وأسَرهم والعمل على نشر المعرفة والتوعية بمرض الفصام من خلال التعريف بحجم المشكلة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتحسين حياة هذه الفئة ودمجها في المجتمع.وأبانت أن الجمعية تهدف إلى التعريف بالمرض ونشر الوعي الثقافي عن مرض الفصام ودعم الأسر وتدريبهم بالتعامل مع المريض والعمل على إيجاد مراكز لمتابعة المرضى والتبادل المعرفي مع الجمعيات المماثلة في الدول المتقدمة وتبادل الخبرات .وأشارت إلى أن أنشطة الجمعية متنوعة منها الفعاليات والمحاضرات وبرامج ملتقى الأسر والحج والعمرة والسحور الخيري الرمضاني والملتقى العلمي, كما يأتي حفل هذا اليوم للترفيه عن المستفيدات وأسَرهم وتكريم للمتطوعات في برامج الجمعية.وفي ختام الحفل كرمت مديرة الجمعية المتطوعات في أنشطة الجمعية خلال العام بدروع تذكارية.// انتهى //16:02ت م0057